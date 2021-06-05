مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 2 مليار جنيه منذ بداية العام

سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية 2 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي على الأسهم المقيدة، عقب استبعاد الصفقات، مهيمنين على 11.4% من إجمالي التعاملات.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، اتجه المتعاملين العرب بتلك الفترة للشراء بقيمة بلغت 450 مليون جنيه، في الفترة منذ بداية العام بنسبة تعامل 7%.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط، اتجه المتعاملين الأجانب بسوق الأسهم المحلية للبيع بصافي مبيعات بلغ 201.8 مليون جنيه، وهيمنوا على 7.8% من إجمالي التعاملات .

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، على تباين في أداء المؤشرات، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10054 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.8% إلى 2334 ، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.2% إلى 3251 نقطة.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة أعلى 10 أسهم مقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، واستحوذ على 9.9% من التداولات بقيمة 779.4 مليون جنيه.

فيما احتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بنسبة 7.2% وقيم تداول 568.8 مليون جنيه.