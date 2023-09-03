مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 8.5 مليار جنيه منذ بداية 2023

سجلت مبيعات الأجانب في البورصة المصرية حوالي 8.5 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام الجاري 2023، وحتى نهاية تعاملات شهر اغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات مركز ملعومات البورصة المصرية، فقد هيمن المتعاملين الأجانب على نحو 7.1% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة في الفترة منذ بداية العام الجاري وذلك بعد استبعاد الصفقات .

تجدر الإشارة إلي أن إجمالي تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية جاء في جعبة 13 شركة سمسرة فقط، خلال تعاملات شهر اغسطس الماضي، من بينها 3 كيانات كانت المساهمة بنحو 0.1% فقط لكل واحدة .



وكعادتها هيمنت شركة إي إف جي هيرميس الدولية على الحصة الغالبة بنحو 56.6% بتداولات بلغت 5 مليارات جنيه، تلاها هيرمس للوساطة شقيقة الأولى بحصة سوقية 12.9% وتداولات 1.1 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 11.6% وتداولات مليار جنيه، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 8.4% وقيمة تداول 759.7 مليون جنيه .

وخامسًا حلت شركة التجاري الدولي بحصة سوقية 4.8% وتداولات 432.5 مليون جنيه، ثم إتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 3.3% بقيمة تداول 292.5 مليون جنيه .

وفي المرتبة السابعة جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 0.9% وقيمة تداول 79.9 مليون جنيه، تلاها الأهلي فاروس بحصة سوقية 0.5% وتداولات 44.2 مليون جنيه .

وفي المركز التاسع جاءت شركة فرست لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 0.4% وتداولات 39.1 مليون جنيه، وعاشرًا حلت شركة جلوبال كابيتال لتداول الأوراق النالية بحصة سوقية 0.2% بقيمة تداول 13.6 مليون جنيه .

ومن المركز الحادي عشر وحتى الثالث عشر جاءت شركات (بيراميزا كابيتال، وأصول للوساطة، وعربية أون لاين) بنسب متساوية بلغت نحو 0.1% فقط لكل منها وذلك وفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، بقيم تداول 7.1 و 5.1 و 4.9 مليون جنيه على التوالي وبالترتيب .

وعلى صعيد آخر حققت حوالي ٢٩ شركة سمسرة نسبًا صفرية بتعاملات الأجانب الشهر الماضي، كان من بينها شركة ثاندر، وأسطول ونعيم للوساطة وكاسرو كابيتال وغيرهما .