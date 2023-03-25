مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 4.3 مليار جنيه منذ بداية العام

هيمن التوجه البيعي على تحركات المتعاملين الأجانب على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الراهن، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد خالف المستثمرون العرب المسار، واتجهوا للشراء بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات الخميس الماضي، على صعود جماعي، في أولى جلسات شهر رمضان.

وتمكنت البورصة من تحقيق مكاسب سوقية بنحو 12 مليار جنيه ليدخل رأسمالها السوقي مستويات التريليون جنيه مجددا.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.44%، ليغلق عند مستوى 15625 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15% مسجلا 2765 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.63% عند 4106 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.26 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منها 85 سهما، فيما تراجع 25، واستقر 80 دون تغيير.