مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 25 مليار جنيه خلال 2022

سجلت مبيعات الأجانب في البورصة المصرية حوالي 25 مليار في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2022، والذي شهد آخِر جلسة تداول له يوم الخميس الماضي، وذلك عقب استبعاد الصفقات.

وعلى جانب آخر فقد توجه المتعاملين العرب للشراء في البورصة المصرية بقيمة 2.4 مليار جنيه فقط، خلال العام الحالي أيضًا على الأسهم المقيدة، وذلك عقب استبعاد الصفقات.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمن الأجانب على 14% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، وبواقع 8.4% للعرب، و77.6% للمتعاملين المصريين.

وخلال فترة الربع الرابع فقط والأخير من العام الحالي، فقد سجل المتعاملين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 6.5 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 622.4 مليون جنيه بنفس الفترة، وذلك عقب استبعاد الصفقات.

ومن الجدير بالذكر أن توجهات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية كانت بيعية منذ بداية العام الحالي على الرغم من تحسن الأداء للسوق خلال الربع الأخير من 2022 وانخفاض أسعار الأسهم المقيدة حد الجاذبية.