بورصة وشركات

مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 6.6 مليار جنيه منذ بداية العام

مقابل مشتريات للعرب بقيمة 1.4 مليار جنيه
أسماء السيد 6:57 م, السبت, 16 أبريل 22 6:57 م, السبت, 16 أبريل 22

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سجلت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 6.6 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي وذلك بعد استبعاد الصفقات .

 ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد مثلت تعاملات المصريين حوالي 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام وذلك عقب استبعاد الصفقات .

وسجل المتعاملون الأجانب حوالي 18% وسجل العرب 9.6% بصافي شراء 1.4 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات في الفترة منذ بداية العام .

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وخلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط فقد هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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