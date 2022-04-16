مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 6.6 مليار جنيه منذ بداية العام

مقابل مشتريات للعرب بقيمة 1.4 مليار جنيه

مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 6.6 مليار جنيه منذ بداية العام
أسماء السيد

أسماء السيد

6:57 م, السبت, 16 أبريل 22

سجلت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 6.6 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي وذلك بعد استبعاد الصفقات .

 ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد مثلت تعاملات المصريين حوالي 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام وذلك عقب استبعاد الصفقات .

وسجل المتعاملون الأجانب حوالي 18% وسجل العرب 9.6% بصافي شراء 1.4 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات في الفترة منذ بداية العام .

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط فقد هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

أسماء السيد

أسماء السيد

6:57 م, السبت, 16 أبريل 22