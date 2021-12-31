بورصة وشركات

مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تُسجل 6.6 مليار جنيه خلال 2021

وهيمنوا على 11% من إجمالي التعاملات على الأسهم
أسماء السيد 7:57 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 7:57 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية حوالي 6.6 مليار جنيه خلال عام 2021، وهيمنوا على حوالي 11% من إجمالي التعاملات وذلك بعد استبعاد الصفقات .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، اتجه المتعاملون العرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 2.2 مليار خلال العام الجاري أيضًا واستحوذوا على حوالي 7.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة .

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وتمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قاربت حاجز 115 مليار جنيه خلال عام 2021، وسط معدل ارتفاع لمؤشرها الرئيسي “egx30” بنسبة 10% خلال العام أيضًا .

وسجل رأس المال السوقي بجلسة أمس الخميس ،آخر جلسات العام الجاري، حوالي 765.579 مليار جنيه مقارنة مع قيمة 650.867 مليار جنيه ببداية 2021، وعلى صعيد المؤشر الرئيسي، اختتمت تعاملات العام عند مستوى 11949 نقطة مقارنة مع مستوى 10845 بمستهله. 

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الخميس -آخر جلسة في عام 2021- على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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