مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تصل 23.2 مليار جنيه منذ بداية 2022

يواصل المتعاملون الأجانب تحركاتهم البيعة في سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام وحتى أخر تعاملات جلسة الخميس الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 23.2 مليار جنيه .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي فقط، فقد سجل المستثمرون المحليون والعرب صافي مشتريات بـنحو 354.3 و 141 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بحوالي 495.3 مليون.

وتتسلح البورصة المصرية بعدة عوامل خلال الفترة الراهنة، في سبيل تأهلها لاختبار مستويات تتراوح من 15000 إلى 15300 نقطة الأسبوع الحالى، من أبرزها تراجع العملة المحلية، والاستثمارات الخليجية المنتظر ضخها بالسوق، ومشتريات المؤسسات المصرية.

وقال الخبراء إن السوق تشهد حاليًا حركة شرائية قوية للمستثمرين العرب والمؤسسات المحلية، تردد صداها في إغلاقات الأسبوع الماضي، والتي صعد فيها EGX30 بما يقارب 9%، مغلقًا عند مستوى 14838 نقطة، و””EGX70″ بـنحو 4%، عند 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 5.5% عند 4019 نقطة.