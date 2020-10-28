بورصة وشركات

مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تسجل 13.5 مليار جنيه خلال 10 أشهر

بنسبة 18.1% من التداولات على الأسهم بعد استبعاد الصفقات
منى عبدالباري 12:48 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20 12:48 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

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سجلت مبيعات المستثمرون الأجانب في البورصة المصرية 13.5 مليار جنيه، خلال تداولات الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بالبورصة المصرية، مع استحواذهم على 18.1% من التعاملات.

بنسبة 18.1% من التداولات على الأسهم بعد استبعاد الصفقات

وفي المقابل بلغ نصيب المستثمرون العرب من التعاملات 6.6% من التعاملات بصافي بيع 1.1 مليار جنيه، وكانت الغلبة للمستثمرون المحليون بـ 75.3% من التداولات.

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وجاءت هذه التعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

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بقلم منى عبدالباري

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