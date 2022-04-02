مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تسجل 5.6 مليار جنيه منذ بداية العام

سجلت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 5.6 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية العام الحالي 2022 وحتى الوقت الحالي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد مثلت تعاملات المصريين حوالي 72.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بدية العام وذلك عقب استبعاد الصفقات، في حين هيمن المستثمرين الأجانب على حوالي 17.9%، والعرب بواقع 9.4%.

وقد اتجه المتعاملون العرب للشراء منذ بداية العام الحالي بصافي مشتريات بلغت مليار جنيه فقط، على الأسهم المقيدة، وذلك عقب استبعاد الصفقات.

وبلغ إجمالي قيمة التداول، خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 447.2 مليار جنيه، مقارنة مع 266.5 مليار في الربع الماضي.

ووفقًا للبيانات استحوذت الأسهم على 14.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.5% خلال الربع الأول.

وكان المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” هبط بنسبة 0.01% عند 11238 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1910 نقاط.