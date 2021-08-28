بورصة وشركات

مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تتقلص بواقع 77% منذ بداية العام مقارنة بنفس الفترة من 2020

لتُسجل 2.6 مليار جنيه مقارنة مع 11.2 مليار جنيه الفترة المماثلة
أسماء السيد 9:46 م, السبت, 28 أغسطس 21 9:46 م, السبت, 28 أغسطس 21

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انخفضت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية بواقع 77% خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي .

ووفقا لبيانات البورصة المصرية فقد سجلت مبيعات الأجانب بالسوق على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات حوالي حوالي 2.6 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي الموافق 26 اغسطس لعام 2021.

في حين أن مبيعات الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بداية من شهر يناير وحتى جلسة الخميس 27 اغسطس لعام 2020، كانت قد بلغت 11.2 مليار جنيه، على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات .

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وعلى الرغم من هدوء الوتيرة البيعية للمستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن ذلك لا يُعيد جيدًا بالقدر الكافي، وخاصة أن المستثمرين الأجانب لديهم توجهات شرائية قوية في عدد أخر من أسواق المنطقة المجاورة .

ففي الوقت الذي يتخارج  فيه المستثمر الأجنبي من  السوق المحلية ويتضح ذلك في حجم المبيعات  المُسجلة بقيمة 2.6 مليار جنيه منذ بداية العام، فهناك توجه شرائي واضح وقوي منهم في السوق السعودية على سبيل المثال .

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ووفقًا للبيانات فقد ارتفعت وتيرة صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل صافي مشتريات بقيمة  12.6 مليار ريال  مقابل مشتريات بقيمة  10.4 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي 2020 .

وأرجع خبراء بالسوق المحلية ضعف حركة المستثمرين الأجانب بسوق مصر لعدة عوامل كان أهمها كثرة الضرائب المفروضة على المستثمر، إلي جانب ضعف تمثل الكيانات الكبيرة الجاذبة في السوق المحلية، وغياب المؤسسات المحلية عن المشهد لتظل الغلبة للمتعاملين الأفراد على أسهم المضاربات – وفقًا لاستطلاع نشرتهُ المال سابقًا-  .

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وتجدر الإشارة إلي أن مبيعات الأجانب في البورصة المصرية كانت قد بلغت 15 مليار جنيه فى البورصة المصرية خلال عام 2020 بأكمله.

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بقلم أسماء السيد

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