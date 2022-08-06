مبيعات الأجانب على أسهم البورصة المصرية تُسجل 12.6 مليار جنيه منذ بداية 2022

ارتفعت وتيرة التحرك البيعي للمتعاملين الأجانب في البورصة المصرية لتصل إلى 12.6 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد هيمن المتعاملون المصريون على حوالي 72.7% قيمة التداول للأسهم المقيدة، منذ أول العام، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب حوالي 18.5%، والعرب حوالي 8.7% .

في حين سجل المتعاملون العرب في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عمليات شراء بقيمة 1.7 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات أيضًا .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي فقط، قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.



وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 7.2% ليصل إلى 10043 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.4% إلى 1911 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.7% مسجلا 2835 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 35 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 5.6% إلى 663 مليار جنيه.