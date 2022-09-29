مبيعات الأجانب تُسجل 8.4 مليار جنيه في البورصة المصرية خلال 3 شهور

بلغت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 8.4 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، وذلك في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها السوق المحلية.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد استحوذ الأجانب على حوالي 12% من إجمالي تعاملات السوق، فيما اتجه المستثمرون العرب للبيع أيضًا بصافي قيمة بلغت 2.9 مليار جنيه، وهيمنوا على حصة بنحو 6% .

وجدير الذكر أن تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم المقيدة بلغت 76% في الفترة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، وبنحو 16% للأجانب و7.8% للعرب.

وفي الفترة منذ بداية العام فقد سجل الأجانب مبيعات إجمالية بواقع 18.4 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

هيمن الصعود الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أداء الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية بنحو 11% .

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6.5% عند 9827 نقطة، وحقق نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة صعودية بنحو 31% ليصل 2250.5 نقطة، وأيضًا ارتفع أداء المؤشر المئوي “egx100” بنسبة 25% عند 3188 نقطة.