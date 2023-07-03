مبيعات الأجانب تُسجل 8.1 مليار جنيه في البورصة المصرية منذ بداية 2023

سجلت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 8.1 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر يونيو الماضي- أي خلال فترة 6 شهور-، عقب ما هيمنوا على نحو 7.5% من إجمالي التعاملات بتلك الفترة.

ووفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، فقد مثلت تعاملات المصريين حوالي 84.4% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة منذ بداية العام وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبنحو 7.5% للأجانب و8.1% للعرب.

وعلى جانب آخر، فقد بلغ صافي شراء العرب حوالي 1.9 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام، على الأسهم المقيدة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتمكنت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري من إحراز أداء مرتفع بنسب صعود وصلت إلي 25%، وسط مكاسب لرأس المال السوقي بقيمة 113 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 7.5% ووصل 17665 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 25.9% عند 3535.7 نقطة، وبنحو 23.8% للمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100”.

وقد سجل رأس المال السوقي ارتفاعًا جيدًا بنسبة بلغت 10.7% بقيمة 113 مليار جنيه، ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.049 تريليون في بداية الفترة.

وبلغ إجمالي قيم التداول خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 179.8 مليار جنيه، مقارنة مع 193.2 مليار جنيه الربع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على نحو 73.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات نحو 26.2%.