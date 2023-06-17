مبيعات الأجانب تُسجل 200 مليون جنيه في بورصة مصر الأسبوع الماضي

واصل المستثمرون الأجانب حركتهم البيعية في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة سجلت حوالي 200 مليون جنيه، مستحوذين على 5.3% من إجمالي التعاملات.

وعلى جانب آخر سجل المتعاملين العرب صافي مبيعات خلال الأسبوع الماضي أيضًا بقيمة 213.5 مليون جنيه، مستحوذين على نحو 7.8% من إجمالي التعاملات.

تجدر الإشارة إلى أنهُ في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الحالي فقد سجل تعاملات المصريين في البورصة المصرية حوالي 84.1% من قيمة تداول للأسهم المقيدة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب حوالي 7.7%، والعرب حوالي 8.1%.

وبناء على ذلك زادت مبيعات الأجانب خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الحالي بقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار جنيه مقابل صافي مشتريات للعرب 2.2 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات .

وهيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط مكاسب لرأس المال السوقي بواقع 26 مليارات جنيه .

و أغلق المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة مرتفعًا بنسبة 2% عند 17881.5 نقطة، في حين تراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” على تراجع بنحو 5% ووصل 3466.7 نقطة، وهبط أيضًا نظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 3.1% عند 5163.2 نقطة .

وتمكن رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي من الصعود بنسبة 2.3% رابحًا ما يُقارب حوالي 26 مليارات جنيه ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.136 تريليون جنيه بمستهل تعاملات الفترة ذاتها .