مبيعات الأجانب تُسجل 190 مليون جنيه في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

سجلت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 190 مليون جنيه على الأسهم المقيدة، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مهيمنين على نحو 7.1% عقب استبعاد الصفقات.

وفي الفترة منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي فقد زادت قيمة صافي بيع مبيعات الأجانب في البورصة المصرية ووصلت 8.7 مليار جنيه .



و أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، وسط خسائر لرأس المال السوقي، رغم هيمنة شرائية للمستثمرين المحليين والعرب بأكثر من 92% من التعاملات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.36% مغلقا عند 17339 نقطة، بينما ارتفع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بحوالى 0.5% مسجلا 3516 وهبط “EGX100” الأوسع نطاقا بـ 0.29% ليسجل 5.171.

وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه، ليغلق عند 1.179 تريليون، مقارنة مع 1.180 تريليون الأسبوع السابق.

واقتنص المستثمرون المحليون 85.1% من التعاملات بصافي شراء 164.5 مليون جنيه، ومثلهم العرب بقيمة 25.3 مليون .