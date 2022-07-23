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مبيعات الأجانب تُسجل 11 مليار جنيه في البورصة المصرية منذ بداية العام

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية ، قد ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقط، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين

مبيعات الأجانب تُسجل 11 مليار جنيه في البورصة المصرية منذ بداية العام
أسماء السيد

أسماء السيد

10:47 م, السبت, 23 يوليو 22

سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 11 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .

ووفقًا  لبيانات البورصة المصرية فقد اتجه المتعاملين العرب للشراء في هذه الفترة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية ، قد ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقط، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 6% ليصل إلى 9289 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.1% إلى 1798 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.3 % إلى 2642 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 25 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا بنحو 4.2% إلى 622.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 974 مليون جنيه على الأسهم.

أسماء السيد

أسماء السيد

10:47 م, السبت, 23 يوليو 22