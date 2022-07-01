مبيعات الأجانب تُسجل ملياري جنيه في البورصة المصرية الشهر الماضي

استمر المتعاملون الأجانب في تحركاتهم البيعية في البورصة المصرية، منذ بداية العام وحتى وقتنا الحالي، وسجلوا صافي مبيعات خلال يونيو الماضي فقط بقيمة 2 مليار جنيه.

أما على قيمة المبيعات لهم في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو، أي خلال فترة الـ6 شهور الأولى من العام فقد بلغت 10 مليارات جنيه.

وتجدر الإشارة إلي أن مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” سجل تراجعًا بنسبة 23% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، أي خلال أول 6 أشهر من العام .

وكانت أيضًا مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل واضح خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي أي في الفترة منذ إبريل وحتى نهاية تعاملات يونيو المذكور، وذلك وسط مبيعات مستمرة للمتعاملين الأجانب .

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي قد هبط بنسبة 18% ليصل إلى 9225 نقطة، كما تراجع مؤشر “ egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.9% إلى 1721 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12% إلى 2547 نقطة.