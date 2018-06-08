مبيعات الأجانب تفقد البورصة 490 نقطة خلال أسبوع

مصطفى طلعتتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل قوي، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب وانخفاض أداء قطاع الاتصالات.وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 2.9% ليصل إلى 15924 نقطة، ما يعادل 490 نقطة تقريباً، وانخفض مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.7% ليسجل مستوى 795 نقطة

مصطفى طلعت

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل قوي، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب وانخفاض أداء قطاع الاتصالات.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 2.9% ليصل إلى 15924 نقطة، ما يعادل 490 نقطة تقريباً، وانخفض مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.7% ليسجل مستوى 795 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً 4.6% ليصل إلى 2038 نقطة.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، تصدر قطاع الاتصالات أنشط القطاعات، من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 280.6 مليون ورقة، وجاء في المركز الأخير قطاع الكيماويات بتداول 5.9 مليون ورقة.

وانخفضت التداولات 3 مليارات جنيه لتسجل 5.6 مليار جنيه، مقارنة بتداولات قدرها 8.6 مليار جنيه الأسبوع السابق، وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 99.9 مليون جنيه، والعرب صافي شراء 30 مليون جنيه.

وعلى صعيد بورصة النيل، فأشار التقرير إلى أنها سجلت تداولات قدرها 3.9 مليون جنيه، وجاءت شركة بي إي بي للتجارة والاستثمار، في قائمة أنشط شركاتها بتداول 2.8 مليون ورقة مالية.

وتصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام قائمة أنشط 10 شركات بتداول 153.7 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة شركة العربية لحليج الأقطان عبر بيع وشراء 12.1 مليون ورقة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي ما زال يبحث عن مستوى دعم جديد يوقف الانخفاض بعد كسر مستوى 17500 نقطة لأسفل وتحول النظرة إلى إيجابية.

وأشار إلى أن اقرب مستوى دعم في الوقت الحالي عند 15750 نقطة ثم 15400 نقطة، ويعد أقرب مقاومة بالقرب من 16300 نقطة ثم المقاومة 16600 نقطة.

وفي سياق متصل، أضاف سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، أن هناك حالة قلق لدى المستثمرين من توقيت انتهاء الحركة التصحيحية ومدى تاثر الشارع المصري ورد فعله من ارتفاع أسعار الوقود المرتقبة.

وتوقع انتهاء الحركة التصحيحية بالقرب من المستويات الحالية وتكوين مراكز شرائية جديدة، وأن أسعار الأسهم أصبحت جاذبة للشراء، مرجحاً تحرك عرضي تجميعي للسوق الأسبوع المقبل، واستهداف مستوى 16400 نقطة.