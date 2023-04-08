مبيعات الأجانب تسجل 253.5 مليون جنيه في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

سجلت مبيعات الأجانب حوالي 253.5 مليون جنيه في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بهيمنة 6.2% من إجمالي التعاملات، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بنفس الفترة 171 مليون جنيه.

ومنذ بداية العام سجلت مبيعات الأجانب نحو 5.2 مليار جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.7 مليار جنيه منذ بداية العام أيضًا وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وكان الارتفاع على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، جاء وسط تضاعف لإجمالي قيمة التداول ووصلت إلى 20.6 مليار جنيه .

وأغلق المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاته على صعود بنسبة 1.7% ووصل 16709 نقاط، ومؤشر “egx70ewi” بنحو 4.9% عند 2945.5 نقطة، كما سجل المؤشر المئوي “egx100” بنحو 4.4% عند 4420 نقطة .

وتضاعف إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجل نحو 20.6 مليار جنيه، مقارنة مع 10.8 مليار جنيه الأسبوع السابق له، واستحوذت الأسهم على نحو 44.8% في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 55.1% خلال الأسبوع .

كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.5% ليصل 1.075 تريليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2% والعرب 8.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وفيما يتعلق بقيمة تداولات بورصة النيل فقد سجلت نحو 12.1 مليون جنيه مقارنة مع 17.1 مليون جنيه الأسبوع السابق .