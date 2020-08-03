مبيعات الأجانب تسجل 10.5 مليار جنيه بالبورصة المصرية منذ بداية العام

سجلت مبيعات المتعاملين الأجانب بالبورصة المصرية 10.5 مليار جنيه، في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فإن المستثمر الأجنبي هيمن على 22.8% من إجمالي التعاملات، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات.

1.1 مليار جنيه حجم مبيعات يوليو فقط

وسجل الأجانب صافي مبيعات خلال تعاملات يوليو فقط، بنحو 1.1 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه،عقب استبعاد الصفقات.

يُذكر أن إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية، بلغت 40 مليار جنيه خلال شهر يوليو فقط، منخفضة بقيمة 12.1 مليار جنيه عن تعاملات يونيو المنقضي، الذي بلغت خلاله قيم التداول حوالي 52.1 مليار جنيه، حين بلغت كمية التداول 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.

البورصة تستأنف العمل غدًا

وكانت إدارة البورصة قررت اعتبار إجازة العيد لمدة 5 أيام تبدأ من الخميس، وتنتهى الإثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر استئناف التداول اعتبارًا من جلسة الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

واتخذ البنك المركزى المصرى فى وقت سابق قرارًا بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر خلال نفس الفترة.