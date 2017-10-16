مبيعات الأجانب تدفع البورصة لمواصلة هبوطها بالمنتصف

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة، منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات، جلسة، اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.44% عند مستوى 13567 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.39% عند مستوى 809 نقاط،

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة، منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات، جلسة، اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.44% عند مستوى 13567 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.39% عند مستوى 809 نقاط، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.



وبلغت قيمة التداولات 917 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 11 مليون جنيه، و17 مليون جنيه، و71 مليون جنيه، و15.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء، بصافى قيم تداولات 89 مليون جنيه، و25.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 27 سهمًا من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 148 وبقى 10 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الأحد- على صعود خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين.