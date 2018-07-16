مبيعات الأجانب تدفع البورصة لمواصلة الهبوط بالمنتصف

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98% عند مستوى 15686 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 765 نقطة حتى الساعة 12:45وبلغت

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98% عند مستوى 15686 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 765 نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 524 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والاجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.5 مليون و 1 مليون و2 مليون و16.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه الأفراد المصريون والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 3.5 مليون و19 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 27 سهما من إجمالى 144 سهما متداولا،بينما هبط 71 وبقى 46 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب حيث هبط egx30 بنسبة 0.24% عند مستوى 15842 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 769 نقطة.

