مبيعات الأجانب تدفع البورصة لمواصلة الهبوط بالمنتصف

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.87% عند مستوى 13847نقطة ،كما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 795 نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداولات 619 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم داولات قدرها 32 مليون جنيه و22.5 مليون جنيه و186 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين و العرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات 45 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه و1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 79 سهما من إجمالى 172 سهما متداولا، بينما هبط 64 وبقى 172 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.