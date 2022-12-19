مبيعات الأجانب تدفع البورصة للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 19-12-2022

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين 19-12-2022 على هبوط جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.7% ، ليغلق عند مستوي 14738 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، ليسجل 2813 نقطة ، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.18% مسجلا 4160 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 1.32 مليار جنيه ليغلق عند 958.69 مليار جنيه، مقابل 960.01 مليار جنيه مستوي إغلاق أمس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء ، بصافي قيمة 141.58 مليون جنيه و52.44 مليون جنيه ، مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 194.03 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول علي الأسهم 2.39 مليار جنيه ، وجري التداول علي 201 سهم.

وسيطر الهبوط علي 93 سهما ، فيما ارتفع 48 سهما ، واستقر 60 سهما دون تغيير.