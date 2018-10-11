مبيعات الأجانب تدفع البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات

رجب عز الدين: واصلت مؤشرات البورصة حالة الصعود الممتددة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 2.77 % عند 13243 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 1.38% عند 683 نقطة حتى الواحدة ظهرا. وبلغت قيمة التداولات على

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة حالة الصعود الممتددة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 2.77 % عند 13243 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.38% عند 683 نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 2.7 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 1.5 مليار جنيه بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 449 مليونا و359.5 مليون جنيه و526 مليون جنيه و173 مليون جنيه و21.5 مليون جنيه على التوالى .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 13 سهم من إجمالى 150 سهما متداولا، بينما هبط 112 سهما وبقى 25 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.24 % عند 13621نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” بنسبة 0.45% عند 692 نقطة.