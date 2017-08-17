مبيعات الأجانب تدفع البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات‎

منى عبدالباري:حولت مؤشرات البورصة المصرية دفتها إلى التراجع في منتصف تعاملات جلسة آخر الأسبوع اليوم الخميس، بضغط مبيعات الأجانب وتراجع جماعي للأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الرئيسي "EGX30".وتراجع المؤشر الرئيس بنسبة 0.04% ليسجل 13144 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX

منى عبدالباري:

حولت مؤشرات البورصة المصرية دفتها إلى التراجع في منتصف تعاملات جلسة آخر الأسبوع اليوم الخميس، بضغط مبيعات الأجانب وتراجع جماعي للأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الرئيسي “EGX30”.

وتراجع المؤشر الرئيس بنسبة 0.04% ليسجل 13144 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 ” بنسبة 0.14% إلى 696 نقطة، فيما ارتفع مؤشر” EGX100 ” الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% ليصل إلى 1574 نقطة.

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بقوة بصافي نحو 52 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين، والعرب للشراء بصافي 7.5 مليون جنيه، و44.4 مليون جنيه على الترتيب.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي، والذي يستحوذ على نحو 50% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي بنسبة 0.31% مسجلا 81.17 جنيه، كما تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 0.10% مسجلا 20.29 جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم بنسبة 1.40% مسجلا 6.35 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 0.13% مسجلا 7.59 جنيه.

وسجلت التداولات مستويات متواضعة بنحو 382 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 10 آلاف صفقة على أسهم 166 شركة، خيم التراجع على 84 سهما من بينها، وظل 36 سهما على ثبات، فيما ارتفع 46 سهما.