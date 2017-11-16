مبيعات الأجانب تدفع البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74% عند مستوى 13921 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 763 نقطة. وبلغت ق

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74% عند مستوى 13921 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 763 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 401 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 4.5 مليون جنيه، و51 مليون جنيه، و2 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة 19 مليون جنيه، و21 مليون جنيه، و17.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 45 سهمًا من إجمالى 172 سهماً متداولاً، بينما هبط 93 وبقى 34 دون تغير.



وأغلق المؤشر الرئيسى -أمس الأربعاء- على هبوط بنسبة 0.76% عند مستوى 14025 نقطة، بسبب كسر سهم “التجاري الدولي” CIB صاحب الوزن النسبي اﻷكبر، مستوى الدعم عند 75 جنيهًا، ما أدى لظهور عمليات بيعية من قِبل اﻷجانب.



وأغلق مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 على صعود طفيف نسبته 0.04% عند 763 نقطة، وتراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.05% عند 1745 نقطة، ونظيره متساوي اﻷوزان بنحو 0.09% عند 2468 نقطة.



وتوقع محللون أن تواصل البورصة تراجعها، اليوم الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع لتدفع الثلاثيني 13950 نقطة، وفي حال تأكيد كسر ذلك المستوى سيندفع المؤشر لاستكمال رحلته الصاعدة 13700 نقطة، ثم 13400 نقطة، على اﻷجل القصير.