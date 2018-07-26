مبيعات الأجانب تدفع البورصة للهبوط بمنتصف تعاملات أخر الأسبوع

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.37% عند مستوى 15129 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.51% عند مستوى 731 نقطة.وبلغت قيمة التداولات على

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.37% عند مستوى 15129 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.51% عند مستوى 731 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 549 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 141 مليون جنيه، و14 مليون جنيه، و15.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 70مليون جنيه، و485 ألف جنيه، و100 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 25 سهمًا من إجمالى 144 متداولًا، بينما هبط 66 وبقى 53 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.90% عند مستوى 15186 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة.