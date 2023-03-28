مبيعات الأجانب تدفع البورصة للإغلاق في المنطقة الحمراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بالإغلاق في المنطقة الحمراء، بعد أن فقدت غالبية مكاسبها، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 15950 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% عند مستوى 2804 نقاط.

فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.31%، عند 4197 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 1.6 مليار جنيه، وعدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منهم 47 سهما، فيما تراجع 79، و استقر 68 دون تغيير .

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 27 مليار جنيه، مقابل تريليون و 24 مليارا، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب نحو الشراء بصافي قيمة 138.24 مليون جنيه، و 63.31 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 201.55 مليون جنيه.