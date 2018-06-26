بورصة وشركات

مبيعات الأجانب تدفع البورصة المواصلة الهبوط بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.47% عند مستوى 16215 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.70%  عند مستوى 796 نقطة حتى الساعة
1:16 م, الثلاثاء, 26 يونيو 18 1:16 م, الثلاثاء, 26 يونيو 18

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رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.47% عند مستوى 16215 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.70%  عند مستوى 796 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 503 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 11.5 مليون جنيه و 6 مليون جنيه و217 مليون جنيه  و654 ألف جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 31 مليون جنيه و 4.5 مليون جنيه  على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 14 سهم من إجمالى 163 سهما متداولا، بينما هبط 109 وبقى 40  دون تغير.

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