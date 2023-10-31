مبيعات الأجانب تدفع البورصة المصرية للتراجع بداية تعاملات اليوم

خيم الهبوط على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31-10-2023، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، نحو 1.24%، عند مستوى 23145 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.78%، عند مستوى 4386 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.9%، عند مستوى 6603 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 176 سهما، ارتفع منها 46 سهما، فيما تراجع 35 سهما، واستقر 95 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 67 مليون جنيه، و 17.44 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 84.44 مليون جنيه.