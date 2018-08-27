مبيعات الأجانب تدفع البورصة إلى الهبوط في المنتصف

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 15151نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 738 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.و

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 15151نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 738 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 440 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.5 مليون جنيه 3 مليون جنيه و 50.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13.5 مليون جنيه و15 مليون جنيه و27 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 40 سهم من إجمالى 156سهما متداولا، بينما هبط 61 سهم وبقى 55 دون تغير.