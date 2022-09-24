مبيعات الأجانب ببورصة مصر تُسجل 18 مليار جنيه منذ بداية العام

تتوالى وتيرة مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي بقيمة إجمالية وصلت إلي 18 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمتعاملين العرب قُدر بنحو 1.8 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي فقط فقد اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع في البورصة المصرية بإجمالي قيمة قدرها 222 مليون جنيه.

وتقسمت هذه القيمة وفقا للبيانات المتاحة من جانب إدارة البورصة المصرية بواقع 143.8 مليون جنيه للأجانب والعرب بنحو 78.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ بلغت 7.6% و5.8% بالترتيب.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.45% ليصل إلى 9933 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.33% إلى 2192 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.98% إلى 3127 نقطة.