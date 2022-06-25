مبيعات الأجانب بالبورصة تلامس 10 مليارات جنيه منذ بداية العام (جراف)

شهدت البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي مبيعات أجنبية ضخمة اقتربت من 10 مليارات جنيه، رغم استحواذ المستثمرين الأجانب على 17% فقط من التعاملات.

وأظهر تقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية استحواذ الأجانب على 17% من التعاملات بصافي مبيعات 9.5 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وقابل ذلك مشتريات من المستثمرين العرب بصافي 1.9 مليار جنيه، بنسبة 9.3% من التداولات، ومشتريات من المستثمرين المحليين بقيمة 7.6 مليار جنيه بنسبة 71.8% من التداولات.

يشار إلى أن البورصة المصرية تشهد مبيعات أجنبية قوية من المستثمرين الأجانب منذ فترة كبيرة، وسط ضعف كبير في القوى الشرائية وشح في السيولة.

وانعكست هذه الأوضاع على المؤشرات لتسجل هبوطا جماعيا بنحو 20% منذ بداية العام، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 21% ليغلق عند نحو 9440 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 19.21% إلى مستوى 1778 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 19.22% مغلقا عند 2629 نقطة.