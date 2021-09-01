مبيعات الأجانب بالبورصة تسجل 2.6 مليار جنيه خلال 8 شهور

بعد استحواذهم على 9.6% من التعاملات.

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال الشهور الـ8 الأولى من 2021، بقيمة 2.6 مليار جنيه ، بعد استحواذهم على 9.6% من التعاملات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين وذكر انهم استحوذوا على 83.5%.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال شهر أغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات.

وارتفع مؤشر “egx30” بنسبة 3.74% ليصل إلى مستوى 11143 نقطة، ومؤشر “EGX70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 6.51% إلى 2943 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 5.47% إلى 3946 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.47% ما يعادل 31 مليار جنيه ليغلق عند 733 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه على الأسهم.

ويتوقع خبراء سوق المال اتجاه البورصة نحو مستويات 11400 نقطة حلال الأسبوع الحالي، مدعومة بالارتفاعات التى حققتها خلال الفترة الماضية.

كما يتوقعون استمرار تصدر أسهم المضاربات الصغيرة المشهد، بعدما احتل سهم زهراء المعادي صدارة قائمة الأسهم الأعلى تداولًا، بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه المنصورة للدواجن بتداولات 590 مليونًا، ثم المجموعة المصرية العقارية بتداولات 575 مليونًا.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى لديه فرصة للوصول لمستويات 11300 نقطة الأسبوع الحالي، مع اتجاه سهم البنك التجارى الدولى صوب 46.50 جنيه، بدعم المكاسب السابقة المُحققة الأسابيع الماضية وحركة التداولات القوية.

وأكد «عبدالقادر» أن قطاع البتروكيماويات يشهد حاليًا أداءً صعوديًا، مدعومًا بارتفاعات أسعار الغاز التى تشهد قفزات قوية منذ بداية العام الحالي، مع طفرة أسعار السلع العالمية، وأسهم القطاع العقارى بشكل انتقائي.

ورجح «عبدالقادر» تحقيق أسهم قطاع البتروكيماويات أداءً صعوديًا الأسبوع الحالي، ليتجه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» صوب 4.10 جنيه، مقارنة بـنحو 3.73 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي.

كما رجح تحرك سهم سيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.30 جنيه، مقارنة بحوالى 10.46 جنيه الأسبوع الماضي، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» نحو 102 جنيه، مقارنة مع 82 جنيها الأسبوع الماضي.

كما توقع «عبدالقادر» أيضًا مستهدفات صعودية لحزمة أخرى من الأسهم خلال الأسبوع الحالى، تشمل المجموعة المالية هيرميس نحو 12.80 جنيه، مقابل 12.20 جنيه الخميس الماضي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 5.50 جنيه، مقارنة بنحو 5.32 جنيه الخميس الماضي.

وإعمار مصر للتنمية نحو 2.56 جنيه، نظير 2.51 جنيه التداولات السابقة، وبالم هيلز للتعمير نحو 2.02 جنيه، مقارنة مع 1.86 جنيه الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتجه نحو مستويات 11400 نقطة، وستتخلل ذلك عمليات جنى أرباح جزئية عقب المكاسب التى حققتها الأسابيع الماضية، ونتيجة قلق المستثمرين من آليات التداول الجديدة التى ستطبقها البورصة مطلع سبتمبر، وهو أمر طبيعي.

وتبدأ البورصة مطلع سبتمبر تطبيق عدة تغيرات لتعزيز أحجام التداول، تشمل اعتماد وتفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وأيضًا تخفيف القيود على تداول الأسهم فى الجلسة ذاتها.

وأوصى عبدالفتاح المستثمرين باقتناص فرص الشراء عند حدوث جنى الأرباح، لافتًا إلى أن أسهم البنوك، والقطاع العقاري، والتعليم، والقطاع الطبى تتمتع بفرص قوية للصعود الفترة المقبلة.