مبيعات الأجانب بالبورصة تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أبريل الماضي (جراف)

سجلت مبيعات المستثمرون الأجانب التراكمية منذ بداية العام الحالي بالبورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ أبريل لتستقر عند 6.802 مليار جنيه.

واستقرت تعاملات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية عند الحركات البيعية منذ بداية العام الحالي، مع تقاوت في القيم، لتستهل العام عند مستوى 384 مليون جنيه في يناير، ثم 1.9 مليار جنيه في فبراير، لتقفز إلى 5 مليارات في مارس، ثم 6 مليارات في أبريل، و7.4 مليار في مايو.

وظلت أعلى من الـ8 مليارات جنيه خلال أسعر يونيو، ويوليو، وأغسطس، لترتد إلى 7.5 مليار جنيه في سبتمبر، ثم 6.8 مليار جنيه في تداولات أسبوع في أكتوبر.

واتجه الأجانب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري بصافي 723.8 مليون جنيه، بحصة 8.4% من التعاملات، كما اشترى العرب بـ255.3 مليون جنيه، بحصة 7.7% من التعاملات، فيما اتجه المستثمرون المحليون نحو البيع بصافي 979.1 مليون جنيه، بحصة 83.9% من التعاملات.