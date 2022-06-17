مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية تسجل 637 مليون جنيه خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 637.2 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 24.3% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 53.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وهبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المذكورإ إذ تراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.6% ليصل إلى 9866 نقطة.

كما انخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18% إلى 1854 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% إلى 2738 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنحو 2.4% إلى 657.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.04% عند 9866 نقطة، بينما تراجع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1854 نقطة، فى حين انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% مسجلا 2738 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 39 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 80، وبقي 60 دون تغيير.