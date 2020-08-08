بورصة وشركات

مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية تسجل 11 مليار جنيه منذ بداية 2020

بنسبة 22.5% من التداولات
منى عبدالباري 4:27 م, السبت, 8 أغسطس 20 4:27 م, السبت, 8 أغسطس 20

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شهدت البورصة المصرية اتجاهًا بيعيًّا قويًّا من المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الحالي، وحتى تداولات الأسبوع الماضي، ليصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 11 مليار جنيه.

بنسبة 22.5% من التداولات

وخلال هذه الفترة كان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 22.5%، بصافي 10.96 مليار جنيه، بينما كان نصيب العرب 6.9% بصافي مبيعات 1.8 مليار جنيه فقط.

وكان نصيب المستثمرين المحليين 70.6%، وجاءت هذه التداولات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

وفي الأسبوع الماضي الذي اشتمل على 3 جلسات فقط، بسبب تزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك، كان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 12.2% بصافي مبيعات 388.4 مليون جنيه.

وسجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 68.4 مليون جنيه، بنسبة 6.7% من التداولات. وكان نصيب المستثمرين المحليين 81.2% من التداولات، من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

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بقلم منى عبدالباري

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