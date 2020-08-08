مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية تسجل 11 مليار جنيه منذ بداية 2020

شهدت البورصة المصرية اتجاهًا بيعيًّا قويًّا من المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الحالي، وحتى تداولات الأسبوع الماضي، ليصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 11 مليار جنيه.

بنسبة 22.5% من التداولات

وخلال هذه الفترة كان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 22.5%، بصافي 10.96 مليار جنيه، بينما كان نصيب العرب 6.9% بصافي مبيعات 1.8 مليار جنيه فقط.

وكان نصيب المستثمرين المحليين 70.6%، وجاءت هذه التداولات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

وفي الأسبوع الماضي الذي اشتمل على 3 جلسات فقط، بسبب تزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك، كان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 12.2% بصافي مبيعات 388.4 مليون جنيه.

وسجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 68.4 مليون جنيه، بنسبة 6.7% من التداولات. وكان نصيب المستثمرين المحليين 81.2% من التداولات، من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.