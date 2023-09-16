مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية تتركز في 6 قطاعات الأسبوع الماضي (جراف)

هيمن الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، والتي تركزت في 6 قطاعات رئيسية، بينما جاءت مشترياتهم في 3 قطاعات فقط.

واتجه الأجانب للبيع في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بصافي 51.7 مليون جنيه، والبنوك بصافي 51.8 مليون جنيه، والخدمات المالية بـ59.8 مليون جنيه، والعقارات بـ7.7 مليون جنيه، والموارد الأساسية بـ23.1 مليون جنيه.

مشتريات في الاتصالات والإعلام بـ13.6 مليون جنيه، والخدمات والمنتجات الصناعية بـ2.2 مليون جنيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ2.9 مليون جنيه.

وكان نصيب المستثمرون الأجانب من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي 7.8% متجهين للبيع بصافي 150.8 مليون جنيه، والعرب بـ6.7%، بصافي شراء 11.5 مليون جنيه، فيما كانت الغلبة للمستثمرون المصريون بنسبة 85.5%، بصافي مشتريات 139.3 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود جماعي ضعيف للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، في ظل مبيعات محلية وأجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.85%، مغلقا عند مستوى 19540 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، مغلقا عند 3839 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%، مغلقا عند 5649 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه فقط، بعد تسجيله صعودا 1.11%، ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.300 تريليون جنيه بداية الأسبوع.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 21.6 مليار جنيه، بكمية 3.596 مليار ورقة مالية، اقتنصت الأسهم منها 96.52%، بينما كان نصيب السندات 3.48%.