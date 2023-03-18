مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية تتجاوز 4 مليارات جنيه منذ بداية العام (جراف)

شهدت البورصة المصرية ضغوطا بيعية قوية من المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الماضي تجاوزت قيمتها الـ4 مليارات جنيه، بواقع 9.2% من تعاملات السوق.

خبراء: في انتظار تعويم جديد

ووفقا لبيانات رسمية عن البورصة المصرية، قابل مبيعات الأجانب مشتريات محلية، وعربية بصافي 2.368 مليار جنيه، و1.806 مليار جنيه على الترتيب.

وأكد خبراء بسوق "المال" لـ"المال" أن السبب الأساسي لمبيعات الأجانب يعود إلى توقعات مزيد من تحرير السعر لصرف الجنيه والذي سيؤمن لهم مكاسب إضافية حال دخول السوق مجددا آنذاك.

ولفت الخبراء إلى أن السوق بحاجة إلى قوي شرائية توفر له الدعم الكافي لمعاودة الارتفاعات مجددا. وأوضحوا أن المؤسسات المحلية هي الداعم الأكبر للبورصة حاليا، ولها اليد العليا في حركة الشراء بالبورصة.

جدير بالذكر أن البورصة شهدت مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب الأسبوع الماضي بصافي 731.3 مليون جنيه، بنسبة 15% من التعاملات، وفي المقابل اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 358.7 مليون جنيه، بنسبة 77.2% من التعاملات، والعرب بصافي 372.6 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التداولات.