مبيعات الأتوبيسات في مصر تهوى 39% خلال يناير (جراف)

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات الأتوبيسات في مصر بنسبة 39% لتسجل 810 مركبات خلال يناير الماضى، مقابل 1327 وحدة في الشهر ذاته من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 4.8% إلى 628 مركبة خلال الشهر ذاته، مقابل 660 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 72.7% لتصل إلى 182 مركبة، مقابل 667 وحدة.

ويوضح الجراف التالى، تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال يناير 2023:

«سوزوكي» تحسم صدارة مبيعات القطاع

حسمت العلامة التجارية «سوزوكي» صدارة مبيعات الاتوبيسات فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 30% بإجمالي بيع 246 مركبة خلال يناير الماضى.

وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25% محققة بيع 200 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بنسبة 21% بنحو 173 مركبة.

وحلت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10% بنحو 82 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بحصة بلغت 8% بواقع 67 وحدة.

وحصدت «ميتسوبيشي» المرتبة السادسة بحصة سوقية 2% محققة بيع 19 مركبة، تلتها «مرسيدس» فى المركز السابع بنسبة 1% بواقع 8 أتوبيسات.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 1% مسجلة نحو 8 مركبات، تلتها «فولفو» فى المركز التاسع بنسبة 0.5% محققة بيع 4 وحدات.

وحصدت «إيفكو» المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مستحوذة على حصة سوقية 0.3% مسجلة نحو 3 مركبات خلال يناير الماضى.

«كينج لونج» تستحوذ على 40% من مبيعات الميكروباص

تصدرت العلامة الصينية «كينج لونج» صدارة مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 40% مسجلة نحو 82 مركبة خلال يناير الماضى.

وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 33% بإجمالي بيع 67 مركبة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الثالث بنسبة 27% بواقع 56 وحدة.

«سوزوكي» تهيمن على مبيعات الفان

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 61% بإجمالى بيع 246 مركبة خلال يناير الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 39% بإجمالي 154 مركبة.