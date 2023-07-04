مبيعات الأتوبيسات في مصر تهبط 55.5% خلال 5 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بنسبة 55.5% لتصل إلى 3 آلاف و346 مركبة، مقابل 7 آلاف و521 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 46.4% لتسجل 2615 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 4 آلاف و879 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 72.3% لتصل إلى 731 مركبة، مقارنة بنحو 2642 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى:

«سوزوكي» تقود مبيعات الأتوبيسات في مصر

قادت «سوزوكي» مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 32.4% مسجلة نحو 857 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وصعدت «تويوتا» للمرتبة الثانية بحصة سوقية 20.9% محققة بيع 595 وحدة، فيما تراجعت «شيفروليه» للمركز الثالث بنسبة 20.1% بنحو 462 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 13.2% بنحو 383 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 4.5% بواقع 138 وحدة.

وحلت «فوتون» للمرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.1% مسجلة نحو 91 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وحصدت «ميتسوبيشي» المرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها 1.8% محققة بيع 60 مركبة، تلتها «مرسيدس MCV» فى المركز الثامن بحصة سوقية 1.7% مسجلة نحو 35 أتوبيس.

وتمركزت «هيونداي» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 0.7% مسجلة نحو 15 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 0.6% بإجمالي بيع 13 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 3 أتوبيسات.

«كينج لونج» تستحوذ على 46% من مبيعات «الميكروباص»

استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الميكروباص فى مصر، بنسبة بلغت 46% مسجلة نحو 440 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 24% بإجمالي بيع 236 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 16% بواقع 150 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر بحصة سوقية 14% مسجلة نحو 136 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

«سوزوكي» تسيطر على مبيعات السيارات الفان

سيطرت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بنسبة بلغت 68% مسجلة نحو 3 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الفان مستحوذة على حصة سوقية 32% بإجمالي 512 مركبة، خلال تلك الفترة.