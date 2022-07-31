مبيعات الأتوبيسات في مصر تهبط 23% النصف الأول من 2022 (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر بنسبة 23%، لتصل إلى 9 آلاف و52 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 11 ألفًا و806 وحدات في الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 12% إلى 5975 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 6802 مركبة في فترة المقارنة ذاتها.

كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 38.5%، إلى 3077 مركبة، مقابل 5004 وحدة.

«شيفروليه» تقود مبيعات الأتوبيسات في مصر

قادت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات الأتوبيسات فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية من مبيعات قطاع الأتوبيسات إلى 28.4%، بإجمالي بيع 2568 مركبات خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25.1% محققة بيع 2271 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 19.6% بنحو 1770 مركبة.

وحلت «كينج لونج» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10% بنحو 909 أتوبيسات، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بحصة بلغت 6.8% بواقع 619 وحدة.

وتمركزت «فوتون» في المرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها 2.1% محققة بيع 191 مركبة، أعقبتها «جوى لونج» في المركز السابع بحصة سوقية 2% مسجلة نحو 185 أتوبيسًا.

واقتنصت «هيونداي» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات، مسجلة حصة سوقية 1.7% مسجلة نحو 152 وحدة خلال تلك الفترة.

وظهرت «مرسيدس MCV» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.4% بإجمالي بيع 129 مركبة، فيما صعدت «ميتسوبيشي» فى المركز العاشر بحصة بلغت 1.2% بواقع 109 أتوبيسات.

وحصدت «بريليانس» المرتبة الحادية عشر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.8% بإجمالى بيع 70 مركبة، تبعتها «فورد» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.4% مسجلة نحو 34 أتوبيس خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

«كينج لونج» تتصدر مبيعات «الميكروباص» في مصر

اعتلت العلامة الصينية «كينج لونج» صدارة مبيعات مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 33%، مسجلة نحو 909 مركبات، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 26% بإجمالي بيع 713 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 22% بواقع 619 وحدة.

فيما صعدت «جوى لونج» للمرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 7% بإجمالي بيع 185 مركبة، تبعتها «فوتون» في المركز الخامس بحصة بلغت 6.9% بنحو 190 مركبة.

وظهرت «بريليانس» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 3% بإجمالي 70 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 2.1% بواقع 138 من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” فى مصر، خلال تلك الفترة.

«سوزوكي» تستحوذ على 54% من مبيعات «الميني فان» في مصر

استحوذت العلامة التجارية «سوزوكي» على 54% من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 2271 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 46% بإجمالي 1908 مركبات.