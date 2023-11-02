مبيعات الأتوبيسات في مصر تتراجع 56.6% خلال أول 9 أشهر من 2023 (جراف)

تراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 56.6% لتصل إلى 5 آلاف و732 مركبة، مقابل 13 ألفًا و213 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفاض مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 52.8% لتسجل 4 آلاف و212 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 8 آلاف و921 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 64.6% لتصل إلى 1520 مركبة، مقارنة بنحو 4 آلاف و292 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى:

«سوزوكي» تحتفظ بقمة مبيعات الأتوبيسات في مصر

احتفظت «سوزوكي» بقمة مبيعات مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على السوقية الكبرى من المبيعات بنسبة بلغت 27.4% مسجلة نحو 1571 مركبة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 23.9% محققة بيع 1370 وحدة، تلتها «شيفروليه» للمركز الثالث بنسبة 16.4% بنحو 942 مركبة.

وحلت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 14.4% بنحو 824 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 5.7% بواقع 329 وحدة.

وتمركزت «فوتون» فى المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.4% مسجلة نحو 252 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها 3.2% محققة بيع 186 مركبة، تلتها «مرسيدس MCV» فى المركز الثامن بحصة سوقية 2.6% مسجلة نحو 149 أتوبيس.

وحافظت «هيونداي» على تمركزها فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 1.3% مسجلة نحو 73 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 0.6% بإجمالي بيع 33 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 3 أتوبيسات.

بنسبة 42%.. «كينج لونج» تهيمن على مبيعات «الميكروباص»

تصدرت العلامة الصينية «كينج لونج» مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 42%، من جملة مبيعات القطاع، مسجلة نحو 824 مركبة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 28% بإجمالي بيع 542 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 17% بواقع 329 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر بحصة سوقية 13% مسجلة نحو 252 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

«سوزوكي» تستحوذ على 75% من مبيعات السيارات الفان

سيطرت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بنسبة بلغت 75% مسجلة نحو 1571 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الفان مستحوذة على حصة سوقية 25% بإجمالي 512 مركبة، خلال تلك الفترة.