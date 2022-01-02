مبيعات الأتوبيسات في مصر تتراجع 3.5% خلال 11 شهرًا (جراف)

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في السوق المحلية – تراجعًا – بنسبة 3.5% لتصل إلى 23 ألفًا و135 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة بنحو 23 ألفًا و966 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 5.8% إلى 13 ألفًا و297 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 14 ألفًا و112 مركبة في نفس فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 0.2% لتسجل 9 آلاف و838 مركبة، مقابل 9 آلاف و854 وحدة.

رصدت «المال» تطور مبيعات الأتوبيسات لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر الماضى؛ حيث شهدت المبيعات الإجمالية لمركبات النقل الجماعي «الميكروباص» – نموًا طفيفا – بنسبة 0.3% إلى 10 آلاف و704 مركبة، مقابل 10 آلاف و672 وحدة.

وهبطت مبيعات قطاع “الميكروباص السياحي بنسبة 29.6% إلى 2218 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 3155 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات السياحية الصغيرة الحجم «Tourism Mini» بنسبة 24.5% لتصل إلى 390 مركبة، مقارنة بنحو 517 أتوبيسا.

كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات المتوسطة “Transport Midi” بنسبة 41.7% من إجمالي مبيعاتها فى السوق المحلية، بعدما حققت بيع 364 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 625 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، سجلت مبيعات السيارات “الميني فان” بنسبة 11% لتصل إلى 8 آلاف و369 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 7 آلاف و535 وحدة في الفترة المقابلة من عام 2020.