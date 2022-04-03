سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها – تراجعًا – بنسبة 26% لتصل إلى 2976 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 4045 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 24% إلى 1893 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 2495 مركبة في نفس فترة المقارنة.

كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 30% لتسجل 1083 مركبة، مقابل 1550 وحدة.

«سوزوكي» تعتلي صدارة مبيعات الأتوبيسات في مصر

أعتلت العلامة التجارية «سوزوكي» صدارة مبيعات الأتوبيسات فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الأتوبيسات بنسبة بلغت 27.5% بإجمالي بيع 818 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25.2% محققة بيع 750 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 19.7% بنحو 587 مركبة.

وحلت «جولدن دراجون» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 7.5% بنحو 223 أتوبيس، أعقبتها «كينج لونج» في المركز الخامس بحصة بلغت 7.3% بواقع 217 وحدة.

وظهرت «جوى لونج» في المرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها 2.5% محققة بيع 75 مركبة، أعقبتها «ميتسوبيشي» في المركز السابع بحصة سوقية 2.4% مسجلة نحو 71 أتوبيس.

وحصدت «فوتون» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 2.3% مسجلة نحو 69 وحدة خلال تلك الفترة.

واحتلت «هيونداي» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 2% بإجمالي بيع 59 مركبة، فيما صعدت «بريليانس» فى المركز العاشر بحصة بلغت 1.7% بواقع 50 أتوبيس.

وتمركزت «مرسيدس MCV» في المرتبة الحادية عشر بعدما استحوذت على حصة سوقية 1.1% بإجمالى بيع 34 مركبة، تبعتها «فورد» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.5% مسجلة نحو 15 أتوبيس.

«تويوتا» تقود مبيعات «الميكروباص» في مصر

قادت العلامة التجارية «تويوتا» مبيعات قطاع «الميكروباص» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 27.2% مسجلة نحو 243 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 894 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25% بإجمالي بيع 223 مركبة، تبعتها «كينج لونج» فى المركز الثالث بحصة بلغت 24.3% بواقع 217 وحدة.

وحلت «جوى لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.3% بإجمالي بيع 75 مركبة، تبعتها «فوتون» فى المركز الخامس بحصة بلغت 7.6% بنحو 68 مركبة.

وظهرت «بريليانس» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 5.6% بإجمالي 50 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخري على حصة سوقية 2% مسجلة نحو 18 مركبة، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” فى مصر، خلال تلك الفترة.

«سوزوكي» تهيمن على مبيعات «الميني فان» في مصر

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 60% بإجمالى بيع 818 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 40% بإجمالي 534 مركبات.

يذكر أن مبيعات السيارات “الميني فان” شهدت – تراجعًا – بنسبة 12.7% لتسجيل نحو 1353 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 1550 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الميني فان» في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: