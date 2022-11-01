مبيعات الأتوبيسات في مصر تتراجع 24.9% خلال 9 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر – تراجعًا – بنسبة 24.9% لتصل إلى 13.2 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 17.5 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 11.4% إلى 8921 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 10 آلاف و73 مركبة في نفس فترة المقارنة.

كما هبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 42.9% لتسجل 4292 مركبة، مقابل 7523 وحدة.

«شيفروليه» تقود مبيعات الأتوبيسات في مصر

قادت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات الاتوبيسات فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 27.8% بإجمالي بيع 3675 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25.1% محققة بيع 3311 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 19.6% بنحو 2593 مركبة.

وحلت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 11.2% بنحو 1478 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بحصة بلغت 6.5% بواقع 864 وحدة.

وصعدت «هيونداي» للمرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها 2.3% محققة بيع 300 مركبة، فيما تراجعت «جوى لونج» للمركز السابع بحصة سوقية 1.9% مسجلة نحو 256 أتوبيسات.

وحصدت «مرسيدس MCV» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 1.6% مسجلة نحو 210 مركبات خلال تلك الفترة.

واحتلت «فوتون» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.6% بإجمالي بيع 208 مركبات، فيما صعدت «ميتسوبيشي» للمركز العاشر بحصة بلغت 1.2% بواقع 157 أتوبيس.

وحافظت «بريليانس» على تمركزها في المرتبة الحادية عشر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.5% بإجمالى بيع 70 مركبة، تبعتها «فورد» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.3% مسجلة نحو 29 أتوبيس خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى:

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الأتوبيسات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى:

«كينج لونج» تحتفظ بصدارة مبيعات «الميكروباص» في مصر

احتفظت العلامة الصينية «كينج لونج» بصدارة مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 37% مسجلة نحو 1478 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27% بإجمالي بيع 1101 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 21% بواقع 864 وحدة.

وصعدت «جوى لونج» للمرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 6% بإجمالي بيع 256 مركبة، تبعتها «فوتون» فى المركز الخامس بحصة بلغت 5.1% بنحو 206 مركبات.

وظهرت «بريليانس» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 1.7% بإجمالي 70 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخري على حصة سوقية 2.2%، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” فى مصر، التى بلغت 4046 وحدة خلال تلك الفترة.

«سوزوكي» تستحوذ على 57% من مبيعات «الميني فان»

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 57% بإجمالى بيع 3311 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 43% بإجمالي 2487 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الميني فان» في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى: