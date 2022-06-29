مبيعات الأتوبيسات في مصر تتراجع 22% خلال 5 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر بنسبة 22%، لتصل إلى 7521 مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقابل 9 آلاف و672 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الأتوبيسات “المجمعة محليًّا”، بنسبة 15% إلى 4879 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 5739 مركبة في فترة المقارنة نفسها.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 32.8%، لتسجل 2642 مركبة، مقابل 3933 وحدة.

«شيفروليه» تتصدر مبيعات الأتوبيسات في مصر

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات الأتوبيسات فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية من مبيعات قطاع الأتوبيسات، إلى 28% بإجمالي بيع 2103 مركبات، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وحلّت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25.9% محققة بيع 1945 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 20% بنحو 1506 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8.6% بنحو 645 أتوبيسًا، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بحصة بلغت 7% بواقع 530 وحدة.

وحافظت «فوتون» على تمركزها في المرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها 2.5% محققة بيع 188 مركبة، أعقبتها «جوى لونج» في المركز السابع بحصة سوقية 2% مسجلة نحو 154 أتوبيسًا.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات، مسجلة حصة سوقية 1.6% مسجلة نحو 123 وحدة خلال تلك الفترة.

واحتلت «ميتسوبيشي» المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.4% بإجمالي بيع 109 مركبات، فيما صعدت «مرسيدس MCV» فى المركز العاشر بحصة بلغت 1.2% بواقع 94 أتوبيسًا.

وظهرت «بريليانس» في المرتبة الحادية عشر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.9% بإجمالى بيع 70 مركبة، تبعتها «نيسان» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.4% مسجلة نحو 31 أتوبيس خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى:

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الأتوبيسات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى:

«كينج لونج» تقود مبيعات «الميكروباص» في مصر

قادت العلامة الصينية «كينج لونج» مبيعات مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 29%، مسجلة نحو 645 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27% بإجمالي بيع 589 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 24% بواقع 530 وحدة.

وجاءت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 8.4% بإجمالي بيع 187 مركبة، تبعتها «جوى لونج» فى المركز الخامس بحصة بلغت 7% بنحو 154 مركبة.

وتمركزت «بريليانس» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 3% بإجمالي 70 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخري على حصة سوقية 1.6%، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” فى مصر، التى بلغت 2223 وحدة خلال تلك الفترة.

«سوزوكي» تهيمن على مبيعات «الميني فان» في مصر

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 55% بإجمالى بيع 1945 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 45% بإجمالي 1589 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الميني فان» في مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى: