مبيعات الأتوبيسات فى مصر تهبط %26.9

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها فى السوق المحلية تراجعًا، بنسبة %26.9 لتصل إلى 5759 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو 7876 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة %43.1 إلى 3599 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 6326 مركبة فى فترة المقارنة نفسها.

وفى المقابل، ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة %39.4 لتسجل 2160 مركبة، مقابل 1550 وحدة.

وتصدرت «شيفروليه» و«سوزوكي» مبيعات الأتوبيسات فى مصر، بعدما استحوذتا على حصة سوقية %26.9 مسجلتا بيع 1551 مركبة لكل منهما خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %20.2 بإجمالى بيع 1163 مركبة، وحلت «جولدن دراجون» رابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %7.6 بنحو 437 أتوبيسًا، أعقبتها «كينج لونج» خامسًا بحصة بلغت %5.8 بواقع 335 وحدة.

وتمركزت «فوتون» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها %3.2 محققة بيع 182 مركبة، أعقبتها «جوى لونج» فى المركز السابع بحصة سوقية %2.3 مسجلة نحو 133 أتوبيسًا.

وحصدت «هيونداي» فى المرتبة الثامنة، مسجلة حصة سوقية %1.8 ونحو 105 وحدات خلال تلك الفترة، واحتلت «ميتسوبيشي» تاسعة بحصة سوقية %1.8 بإجمالى بيع 102 مركبة، تلتها «مرسيدس MCV» عاشرًا بحصة بلغت %1.3 بواقع 77 أتوبيسًا.

وتمركزت «بريليانس» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.2 بإجمالى بيع 70 مركبة، تبعتها «نيسان» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.5 مسجلة نحو 31 أتوبيسًا خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

تويوتا تستحوذ على 27% من مبيعات الميكروباص في مصر

وهيمنت العلامة التجارية «تويوتا» على النصيب الأكبر من مبيعات قطاع «الميكروباص» فى مصر، بنسبة بلغت %27 مسجلة نحو 451 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1654 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %27 بإجمالى بيع 437 مركبة، تبعتها «كينج لونج» فى المركز الثالث، بحصة بلغت %20 بواقع 335 وحدة.

وحلت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %10.9 بإجمالى بيع 181 مركبة، تبعتها «جوى لونج» فى المركز الخامس بحصة بلغت %8 بنحو 133 مركبة.

وظهرت «بريليانس» فى المرتبة السادسة، مسجلة حصة سوقية %4 بإجمالى 70 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %3.1 من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر، خلال تلك الفترة.

سوزوكي تهيمن على مبيعات الميني فان

وسيطرت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «المينى فان» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %57 بإجمالى بيع 1551 مركبة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «المينى فان» مسجلة حصة سوقية %43 بإجمالى 1154 مركبة.